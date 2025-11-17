TEMAS DE HOY:
Economía

Cortan hasta el miércoles el tramo a Samaipata por hundimiento y mazamorra

La ABC movilizó maquinaria pesada hasta el lugar para habilitar un paso provisional. En Samaipata, autoridades trabajan en la búsqueda de cinco personas desaparecidas.

Miguel Ángel Roca Villamontes

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Regional Santa Cruz, informó este lunes el corte total del tráfico vehicular en la ruta antigua Santa Cruz – Cochabamba, específicamente en el tramo La Angostura – Bermejo – Samaipata, debido a un hundimiento de plataforma en el kilómetro 68 y una mazamorra en la comunidad de Achira, una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias.

De acuerdo con el comunicado de la ABC, la medida rige desde este lunes 17 hasta el miércoles 19 de noviembre y afecta el tránsito de transporte público y privado que se dirige hacia el municipio turístico de Samaipata, donde continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras el desborde de ríos y deslizamientos registrados el fin de semana.

La ABC anunció que se trabaja en la habilitación de un paso provisional, además de tareas de limpieza y retiro de piedras y lodo que cubren la plataforma. La institución pidió comprensión a los usuarios y transportistas por los inconvenientes que ocasiona esta restricción temporal.

Samaipata afronta una situación de emergencia con varias comunidades afectadas y turistas varados debido al corte carretero, mientras el Gobierno Municipal solicitó apoyo de Defensa Civil con un helicóptero para reforzar las tareas de rescate y evacuación.

