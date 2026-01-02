Defensa de Franklin Flores sostiene que su entrega fue voluntaria y busca "aclarar la verdad histórica"

Tras la aprehensión de Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), su defensa legal salió al paso de las acusaciones de "fuga" vertidas por la Fiscalía. El abogado Marcelo Zurita afirmó que su cliente se presentó de manera espontánea ante las autoridades para responder por los casos en su contra, incluido el denominado "Fábrica de Papas".

“Franklin Flores se ha presentado esta mañana voluntariamente ante el Ministerio Público y ante el fiscal que estaba viendo el primero de los casos por el cual él ya tenía una medida cautelar de detención domiciliaria”, aseveró Zurita, contradiciendo la versión de una captura operativa tras una supuesta desaparición.

Objetivos de la defensa

El jurista explicó que la intención de Flores es someterse a la investigación para esclarecer los pormenores de su gestión en la estatal de alimentos. Según Zurita, el exgerente busca “aclarar justamente la verdad histórica de los hechos... y busca también que sus familiares no sean involucrados en este proceso ya que nada tienen que ver”.

Respecto al incumplimiento de la detención domiciliaria que pesaba sobre Flores —motivo por el cual la Fiscalía ha solicitado la revocatoria de sus medidas sustitutivas por una detención preventiva—, el abogado evitó dar detalles sobre el paradero previo de su defendido. “No me ha explicado, él sí me ha confirmado que esta mañana se ha presentado de forma voluntaria”, puntualizó.

Situación de su entorno familiar

En cuanto a la situación de la esposa de Franklin Flores, quien también ha sido mencionada en el marco de las investigaciones, Zurita aclaró que ella cuenta con un equipo legal independiente. “La esposa del señor Franklin Flores tiene otra defensa, seguramente ellos van a determinar cuál es la situación jurídica a futuro de la señora”, indicó.

El abogado finalizó señalando que su cliente mantiene la confianza en el Órgano Judicial y el Ministerio Público, esperando que el proceso se lleve bajo criterios de "justicia objetiva". Mientras tanto, la Fiscalía se prepara para la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá si Flores continúa el proceso en libertad o desde un centro penitenciario debido al cambio en su situación jurídica.

