Rodrigo Paz podrá gobernar a distancia: así funciona el Decreto 5515

El Decreto Supremo 5515 establece el marco legal que permite al presidente Rodrigo Paz ejercer sus funciones desde el exterior del país, utilizando herramientas tecnológicas oficiales, con el objetivo de asegurar la continuidad de la gestión gubernamental sin generar vacíos de poder.

La normativa aclara que la Vicepresidencia del Estado solo asumirá funciones en caso de que el mandatario no tenga acceso a medios digitales. En situaciones de fallas de conexión, el presidente deberá emitir instrucciones precisas por escrito, garantizando que las decisiones se mantengan vigentes y documentadas.

El decreto modifica el Decreto Supremo N.º 4857, incorporando de forma oficial la gobernanza remota dentro del funcionamiento del Estado. Esta modalidad reconoce el uso de la tecnología como una herramienta clave para la administración pública en contextos de viajes oficiales o estadías fuera del país.

Además, se establece que el Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), será el encargado de crear y administrar los canales digitales oficiales que permitirán la operatividad de estas funciones a distancia.

Desde el Ejecutivo se señala que el objetivo principal del Decreto 5515 es garantizar estabilidad institucional, modernizar la gestión pública y asegurar que el Gobierno continúe funcionando con normalidad, incluso cuando el presidente se encuentre fuera del territorio nacional.

