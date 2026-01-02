TEMAS DE HOY:
Economía

¿Subió o bajó? Así se cotiza el dólar paralelo este viernes 2 de enero del 2026 en Bolivia

¡Atención! Nuevas variaciones se registran en el dólar paralelo en este primer viernes del año, según muestran plataformas digitales.

Milen Saavedra

02/01/2026 6:23

Bolivia

Según datos emitidos este viernes 2 de enero del 2026 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 9.66 BOB y un precio de compra de 9.72 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta con relación a la pasada jornada sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta de 9.59 (BOB) y hoy registra 9.66 BOB.

En tanto, el precio para la compra se registró la pasada jornada en 9.65 (BOB), y en este viernes registró la cifra de 9.72 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió algunos cambios en estos últimos meses, en comparación con las cifras registradas el mes de mayo del 2025, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB) por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/, el dólar blue boliviano, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este jueves una variación, ya que a la compra se registra en 9.71 (BOB) y 9.67 (BOB) para la venta.

