Fiscalía ejecuta segunda orden de aprehensión contra Franklin Flores por enriquecimiento ilícito

La situación jurídica del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Franklin Flores, se complica drásticamente. Tras su captura inicial este viernes, el fiscal Omar Quisbert se apersonó a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para ejecutar un segundo mandamiento de aprehensión por un caso distinto al de la planta procesadora de papas.

Esta nueva orden responde a una investigación por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y, fundamentalmente, enriquecimiento ilícito.

Desbalance financiero y depósitos irregulares

Según los antecedentes proporcionados, el Viceministerio de Transparencia inició esta investigación el año pasado tras detectar anomalías en el patrimonio de Flores. Una auditoría especializada reveló que los ingresos y movimientos en sus cuentas bancarias no guardaban relación con el sueldo mensual que percibía como funcionario público.

Además, se detectaron depósitos sospechosos provenientes de otros funcionarios de la estatal de alimentos. “Se están realizando las investigaciones correspondientes... se va a solicitar la detención preventiva del mismo conforme a los elementos que se ha podido acumular”, afirmó el fiscal Quisbert al confirmar que la orden ejecutada hoy había sido emitida el mes pasado.

El fiscal detalló que dentro de esta causa específica existen cinco personas bajo investigación. “Dentro de la presente causa se cuenta con cinco investigados, dentro de los cuales tres ciudadanos ya han prestado su declaración informativa. Asimismo, el cuarto ciudadano es el señor Franklin Flores, y se tiene un quinto ciudadano que también se encuentra con mandamiento de aprehensión”, explicó la autoridad fiscal ante los medios.

Un historial de seis procesos

Franklin Flores enfrenta actualmente un cerco judicial masivo. De los seis procesos penales abiertos en su contra por su gestión en EMAPA, cuatro cuentan con órdenes de aprehensión vigentes. Con la notificación de hoy, el Ministerio Público busca asegurar su presencia en las próximas audiencias jurisdiccionales, donde se solicitará formalmente su reclusión en un centro penitenciario.

“No es por el caso de la planta de papas, es un caso diferente. Ejecutado el mandamiento, vamos a dar mayor detalle”, concluyó Quisbert, antes de retirarse para continuar con las actuaciones procesales.

