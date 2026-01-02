Tras la confirmación de nuevos casos de la variante de influenza H3N2 subclado K en niños de Santa Cruz y Chuquisaca, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Dr. Luis Larrea, hizo en Que No Me Pierda un llamado urgente a la población para actuar con "responsabilidad" y evitar el pánico, aplicando nuevamente las lecciones aprendidas durante la pandemia del COVID-19.

La principal preocupación de la comunidad médica radica en la agresividad de esta cepa. “Lo que pasa con este H3N2 subclado K es su alta capacidad de transmitirse. Ese es el problema que tenemos en este momento”, explicó Larrea, detallando que el virus posee una proteína que facilita su propagación masiva.

Cinco medidas clave para frenar el contagio

El especialista recomendó retomar de inmediato cinco protocolos de seguridad, especialmente ante cualquier síntoma de resfrío:

Uso de barbijo: Indispensable incluso dentro del hogar si hay síntomas. Lavado de manos y alcohol: “El alcoholcito que siempre lo llevábamos antes, pues llevarlo en la cartera, en el saco”. Distanciamiento físico: Mantener al menos dos metros de separación con familiares, especialmente niños y ancianos. No saludar de mano: “Hoy día, otra vez, volver a lo que decían, en el codito... evitar el saludo de mano”. Cuarentena voluntaria: Si una persona está resfriada, debe aislarse por siete días.

Larrea advirtió sobre la velocidad de esta variante: “Esta variante puede contagiar hasta 40, 50 personas en un rato... de estar bien hoy día, mañana puede estar con una temperatura de 38, 39 grados”.

El desafío de la vacunación

Larrea explicó que el virus ha mutado para "engañar" al sistema inmunológico. “Es como que estaba de chaleco blanco, hoy día, para que no le reconozcan, se ha sacado el chalequito y esto hace que no lo reconozcan los anticuerpos en mi organismo”, ilustró gráficamente.

Aunque la vacuna específica para el subclado K se espera recién para marzo, el médico enfatizó que la vacuna actual contra la influenza estacionaria sigue siendo vital. “Lo que sí hace la vacuna es reducir los síntomas, y que te hospitalices, que llegues a terapia intensiva. Por eso es que con responsabilidad, hoy día les decimos a la población que... hay que vacunarse”.

A diferencia de Santa Cruz y Chuquisaca, el departamento de La Paz aún no ha confirmado casos de la variante K, aunque sí registra casos de H3N2 regular. No obstante, Larrea instó a no bajar la guardia debido a las reuniones sociales de inicio de año: “Si estoy resfriado, por responsabilidad con las otras personas, yo no debería asistir (a reuniones). Eso es algo que les recomendamos”.

“No vamos a crear el pánico, pero las medidas de seguridad son estas las principales... evite estar en contacto si tiene gripe”, concluyó el representante de los médicos paceños.

