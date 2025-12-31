Santa Cruz registra su primer caso de la variante ‘K’ de la gripe H3N2

Tras el reporte del Ministerio de Salud sobre un caso de la variante K de la gripe H3N2 en el departamento de Santa Cruz, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó que se trata de una paciente de 40 años.

El gerente de Epidemiología del Sedes Santa Cruz, Carlos Hurtado, informó que la paciente realizó un viaje a la ciudad de La Paz y a su regreso presentó sintomatología compatible con la enfermedad; sin embargo, su estado de salud es estable y se encuentra en aislamiento.

Hurtado exhortó a la población a retomar las medidas de bioseguridad, similares a las aplicadas durante la pandemia del Covid-19, como el uso de barbijo, lavado frecuente de manos y distanciamiento social. Asimismo, recomendó acudir a un centro de salud ante la presencia de síntomas respiratorios.

Cuatro casos confirmados en Bolivia

Este miércoles, la ministra de Salud, Marcela Flores, informó que se registraron dos nuevos casos de gripe H3N2 en su variante K, con lo que el número total de contagios confirmados en el país asciende a cuatro.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y reiteraron el llamado a la población a no bajar la guardia ante el incremento de enfermedades respiratorias.

