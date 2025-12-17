Bolivia declara Alerta Epidemiológica por la influenza H3N2

El Ministerio de Salud declaró Alerta Epidemiológica a nivel nacional tras la aparición de casos sospechosos y la confirmación de la variante K de la influenza H3N2. El Sedes Santa Cruz confirmó además el fallecimiento de una paciente que dio positivo a esta cepa.

La ministra de Salud, Marcela Flores, junto a la vocera presidencial, Carla Faval, informaron que el Gobierno nacional tomó la determinación luego de que se reportaran casos sospechosos de influenza H3N2 con la nueva variante.

Faval aclaró que en Bolivia no existe una situación de descontrol de la enfermedad, pero sí un escenario que exige prevención y la presencia activa del Estado.

“El presidente está trabajando con las autoridades sanitarias tomando decisiones para que Bolivia esté preparada. Por instrucción expresa se han reforzado los controles sanitarios en aeropuertos y espacios de mayor riesgo de contagio”, indicó Faval.

Por su parte, la ministra de Salud agregó que la Alerta Sanitaria responde a una gestión de riesgo pro activa preventiva para evitar enfrentar una crisis sanitaria. Además, dijo que esta permitirá incrementar la sensibilidad del personal de salud para identificar los síntomas de la patología H3N2 variante K.

“La alerta instruye a que se priorice la atención a grupos de mayor vulnerabilidad y personas con enfermedades de base. También es una medida administrativa que nos permite agilizar los canales logísticos para asegurar el abastecimiento de insumos, medicamentos y activos en el país”, señaló Flores.

La decisión fue asumida tras la alerta emitida por el Colegio Médico de Bolivia. El presidente de la institución, Wilfredo Anzoátegui, indicó que en el departamento de Santa Cruz se identificó un caso sospechoso que posteriormente fue confirmado como influenza H3N2, lo que encendió las alarmas sanitarias.

Caso confirmado en Santa Cruz

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz informó que el pasado 16 de diciembre se emitió una alerta naranja luego de detectarse un caso sospechoso de influenza en una paciente que, tras los análisis correspondientes, dio positivo a influenza tipo H3N2.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, confirmó que la paciente falleció, motivo por el cual se activaron de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica, control y seguimiento, con el fin de evitar la propagación del virus.

Medidas de vigilancia

Las autoridades sanitarias señalaron que la Alerta Epidemiológica permitirá reforzar la vigilancia activa, el diagnóstico oportuno y las acciones de prevención en todo el país, con especial énfasis en los grupos de riesgo.

Asimismo, recomendaron a la población acudir a los centros de salud ante síntomas respiratorios, mantener las medidas de bioseguridad y no automedicarse.

Mira la programación en Red Uno Play