Margot Ayala deberá declarar ante la Fiscalía por una investigación vinculada a YPFB

La Fiscalía citó a declarar a Margot Ayala Lino, directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el marco de una investigación iniciada a denuncia de YPFB Logística. La funcionaria deberá presentarse este viernes a las 10:00 en oficinas del Ministerio Público de la ciudad de El Alto.

De acuerdo con el documento fiscal, Ayala fue convocada en calidad de testigo dentro de una investigación por los presuntos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, sabotaje y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

La citación advierte que, en caso de no comparecer sin justificación, el Ministerio Público podría emitir una orden de aprehensión, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Cuestionamientos políticos

La citación se da en medio de críticas políticas a la designación de Ayala como directora de la ANH. Legisladores de Unidad, Súmate y el PDC cuestionaron que haya ocupado cargos jerárquicos en YPFB y en el Gobierno del MAS, y exigieron su destitución.

Ayala fue posesionada en el cargo el 10 de noviembre, por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. Anteriormente se desempeñó como viceministra de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos durante la gestión de Evo Morales, además de ocupar distintos cargos en YPFB entre 2009 y 2019.

Las diputadas Soledad Chapetón (Unidad) y Claudia Mallón (Súmate) señalaron que Ayala fue parte de un Gobierno que, según afirman, despilfarró recursos del Estado. Además, cuestionaron que una exfuncionaria del MAS forme parte de la comisión de la verdad que investiga presuntas irregularidades en el sector hidrocarburífero.

La defensa de Ayala

Ante los cuestionamientos, Ayala negó haber participado en hechos irregulares y aseguró que siempre actuó conforme a la ley.

“He trabajado en el gobierno anterior desde 2009 hasta 2019. Sepan que yo no he sido parte de ninguna irregularidad. Cuando vi algo que no era correcto, renuncié o fui despedida”, afirmó.

Por ahora, la investigación sigue en curso y se espera la comparecencia de la directora de la ANH ante la Fiscalía en los próximos días.

