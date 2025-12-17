Una boda celebrada en San Rafael, Mendoza, una importante ciudad turística y productiva del sur de Argentina, se volvió viral por un detalle que conmovió a miles de personas. Darío Hernández (57) y Nicolás Da Col (38) sellaron su amor en una finca, acompañados no solo por familiares y amigos, sino también por quienes han sido parte fundamental de su historia, sus cinco perros rescatados.

El momento más emotivo quedó registrado en video, cuando uno de los novios toma la patita de uno de los canes y estampa su huella en un acta especial, símbolo del vínculo y el amor que los une. Aunque no reemplazaron a los testigos humanos, el Registro Civil de Mendoza autorizó de manera simbólica la participación de las mascotas, marcando un hecho inédito en el país.

Los perros, que forman parte de la familia, se convirtieron en testigos de honor de una ceremonia cargada de emoción, inclusión y respeto por los animales. La imagen de las huellitas quedó como un recuerdo imborrable de una boda distinta, donde el amor trascendió las formas tradicionales.

La historia rápidamente se viralizó en redes sociales, generando mensajes de apoyo y admiración. Para Darío y Nicolás, la presencia de sus perros no fue un simple gesto, sino una forma de agradecer la compañía incondicional que les brindan cada día, dejando claro que el amor también se expresa con cuatro patas y una huellita imborrable.

