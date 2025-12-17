La Justicia de Misiones investiga a Romina Enríquez, una madre denunciada por presuntamente haber gastado el dinero de la fiesta de egresados de un colegio en un casino de la ciudad de Eldorado. Este martes, a través de su abogado, solicitó la eximición de prisión mientras avanza la causa.

La presentación se realizó ante el Juzgado de Instrucción N° 2 de Eldorado e incluyó un certificado psiquiátrico que recomienda reposo médico, emitido por una profesional de la salud y validado por la Policía de Misiones.

El abogado defensor, Matías Sotelo, aseguró que su clienta no se encuentra prófuga y que permanece en su domicilio junto a sus hijos.

“La señora no está evadiendo a la Justicia”, afirmó en diálogo con Misiones Online, y confirmó que Enríquez ya fue formalmente notificada de la causa.

Un faltante millonario y muchas dudas

La denuncia penal fue presentada por padres de alumnos de la Escuela Provincial de Comercio N° 19, quienes señalaron un perjuicio económico inicial de 17 millones de pesos (es decir, $us 11,734) , aunque no descartan que el monto sea mayor.

Según consta en la investigación, Enríquez integraba la comisión organizadora y estaba a cargo de la administración del dinero recaudado durante todo el año para la fiesta de egresados. Sin embargo, los fondos no fueron utilizados para pagar proveedores ni el salón contratado.

El faltante se descubrió el mismo día del evento, cuando se confirmó que solo se había abonado una seña mínima. Padres y el propietario del salón ya prestaron declaración y entregaron comprobantes que respaldan la denuncia.

“Dijo que lo perdió en el casino”

De acuerdo con versiones recogidas en la causa, la mujer reconoció haber apostado el dinero en el casino de Eldorado y manifestó padecer ludopatía. No obstante, algunos padres pusieron en duda esa explicación.

“No creemos que sea solo una enfermedad. Se sospecha que pudo haber usado la plata en otra cosa”, señaló una de las madres afectadas.

Pese al escándalo, la fiesta de egresados finalmente se realizó gracias a un acuerdo de último momento entre los padres, los dueños del salón y la intervención del municipio, para que los estudiantes no perdieran su noche especial.

La causa continúa en etapa de instrucción, mientras la Justicia analiza el pedido de eximición de prisión y evalúa el alcance del certificado médico presentado por la defensa.

