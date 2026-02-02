Un tribunal de Ecuador dictó este lunes una sentencia de 13 años y cuatro meses de privación de libertad contra Franklin Michael C. A., hallado culpable del delito de abuso sexual en perjuicio de su propia hija. El fallo judicial, emitido en la provincia de Bolívar, pone fin a un proceso que comenzó en 2024 tras el hallazgo de mensajes comprometedores en el teléfono de la víctima.

Un patrón de abuso sistemático

La investigación fiscal determinó que las agresiones comenzaron cuando la menor tenía apenas 11 años. El sentenciado aprovechaba el vínculo de confianza y su rol de cuidado durante los fines de semana en el cantón Echeandía para someter a la adolescente.

Según el expediente de la Fiscalía General del Estado, el hombre no solo realizaba tocamientos no consentidos bajo los efectos del alcohol, sino que también coaccionaba a la menor para que le enviara fotografías de carácter sexual por dispositivos móviles.

El caso salió a la luz el 17 de abril de 2024, cuando la madre de la joven revisó el teléfono celular de su hija. En el dispositivo encontró una serie de mensajes y contenidos inapropiados enviados por el progenitor, lo que motivó la denuncia inmediata y la activación de los protocolos de protección a menores, informa el portal Primicias.

Pruebas contundentes

El Tribunal de Garantías Penales basó su decisión en un robusto paquete probatorio presentado por la Fiscalía, que incluyó:

Peritajes psicológicos: Los cuales confirmaron daños emocionales compatibles con el abuso sexual infantil.

Análisis digital: Informes técnicos de audio y video que certificaron el acoso a través de dispositivos móviles.

Testimonio anticipado: La declaración de la víctima, reproducida en audiencia, fue clave para determinar la responsabilidad penal.

El delito fue juzgado bajo el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, con el agravante de tratarse de una víctima menor de edad y existir un vínculo familiar directo. Además de la pena de cárcel, los jueces dispusieron el pago de una multa y una reparación integral económica a favor de la adolescente, cuyos montos se especificarán en la notificación escrita de la sentencia.

