Horror tras la fiesta de Halloween: hombre de 50 años abusó a una menor en su propia casa

Una adolescente de 17 años fue víctima de violación dentro de su propio domicilio, luego de asistir a una fiesta de Halloween en un local. El hecho ocurrió la noche del 1 de noviembre y ha causado conmoción en la población de Cochabamba.

Según el informe del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Vanderley Flores, la menor llamó a sus padres alrededor de las 22:30 para que la recogieran, tras la intervención de la Intendencia Municipal y la Policía Boliviana en el evento. Sin embargo, cuando los progenitores llegaron al lugar, no la encontraron.

“La víctima ya se encontraba en su domicilio junto a un hombre de 50 años, quien lamentablemente habría cometido el delito de violación”, explicó Flores.

La joven contó a sus padres que el agresor, identificado como Luis E. C. G., la atacó sexualmente dentro del hogar familiar. El sujeto fue arrestado de inmediato por la Policía y posteriormente presentado ante el Ministerio Público.

Durante la audiencia de medidas cautelares, la autoridad judicial determinó su detención preventiva por seis meses en la cárcel de El Abra, mientras avanzan las investigaciones.

El caso ha generado indignación y repudio, al tratarse de un hecho ocurrido dentro de la vivienda de la víctima, en una noche que debía ser de celebración y alegría.

Mira la programación en Red Uno Play