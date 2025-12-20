Cuenta regresiva: falta un día para la gran final de La Gran Batalla

Los finalistas afinan cada detalle para cerrar con broche de oro la segunda temporada de La Gran Batalla, una competencia marcada por el talento, la pasión y el apoyo del público.
20/12/2025 8:01
Falta solo un día para la gran gala final de la segunda temporada de La Gran Batalla. Los participantes se preparan para cerrar una etapa cargada de talento, esfuerzo y emociones intensas.
¿Quién será el ganador? Los famosos darán todo por el todo y presentarán sus mejores galas y shows en una noche donde cada detalle contará. El destino está sobre el escenario y todo está a punto de definirse.
Este domingo 21 de diciembre, Red Uno vivirá la gran final de La Gran Batalla. El programa especial iniciará a partir de las 21:00, en una transmisión en directo desde el Coliseo Santa Rosita, en la ciudad de Santa Cruz.
El público también será protagonista. Las familias y grupos de amigos podrán asistir al coliseo para apoyar a su equipo favorito, vivir el espectáculo en vivo y ser parte de una noche inolvidable.
Los tres equipos finalistas están listos para darlo todo en una batalla marcada por el talento, la pasión y el fuego escénico. El público cumple un rol clave, ya que podrá apoyar y votar por su favorito, ayudando a definir quién avanzará hasta coronarse campeón de la competencia.
🔗 Enlace para la votación:
https://voto.reduno.com.bo/
Solo uno levantará el trofeo y se convertirá en el ganador de La Gran Batalla. La cuenta regresiva ya comenzó.
