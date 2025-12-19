TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Ya hay finalistas! Estos son los tres equipos que van por el título en La Gran Batalla

Tras una semifinal de alto nivel, solo tres equipos siguen en carrera por el premio mayor.

Silvia Sanchez

18/12/2025 23:29

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La noche más importante de la semana puso a prueba a los cuatro equipos clasificados a la semifinal. Con puestas en escena impecables, los famosos y sus academias de baile lo dejaron todo sobre el escenario, demostrando talento, disciplina y profesionalismo en cada presentación.

Luego de una dura deliberación, el jurado anunció que uno de los equipos debía despedirse de la competencia, quedando a solo un paso de la final.

“Felicidades a los cuatro equipos, realmente han hecho un trabajo impresionante. El público que se queda a un pasito de esta final, por cuestiones de detalles nada más, es el equipo de Erika y The Real Company”, señaló Tito Larenti.

Foto Red Uno

De esta manera, los tres equipos finalistas de La Gran Batalla son:

  • Diego Paredes y la Academia Vibra Dance

  • Génesis y la Academia Factory

  • Juandy y la Academia Legacy

Ahora, los finalistas medirán toda su fuerza este domingo, en una gala especial y diferente, donde el público tendrá la última palabra. Los televidentes podrán votar por su favorito ingresando a voto.reduno.com.bo y definir quién se llevará el premio mayor de la competencia.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

