¡Ya hay finalistas! Estos son los tres equipos que van por el título en La Gran Batalla

La noche más importante de la semana puso a prueba a los cuatro equipos clasificados a la semifinal. Con puestas en escena impecables, los famosos y sus academias de baile lo dejaron todo sobre el escenario, demostrando talento, disciplina y profesionalismo en cada presentación.

Luego de una dura deliberación, el jurado anunció que uno de los equipos debía despedirse de la competencia, quedando a solo un paso de la final.

“Felicidades a los cuatro equipos, realmente han hecho un trabajo impresionante. El público que se queda a un pasito de esta final, por cuestiones de detalles nada más, es el equipo de Erika y The Real Company”, señaló Tito Larenti.

Foto Red Uno

De esta manera, los tres equipos finalistas de La Gran Batalla son:

Diego Paredes y la Academia Vibra Dance

Génesis y la Academia Factory

Juandy y la Academia Legacy

Ahora, los finalistas medirán toda su fuerza este domingo, en una gala especial y diferente, donde el público tendrá la última palabra. Los televidentes podrán votar por su favorito ingresando a voto.reduno.com.bo y definir quién se llevará el premio mayor de la competencia.

Foto Red Uno

