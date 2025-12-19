Impactante inicio: Juandy y Legacy conquistan al jurado en la semifinal

La esperada gala de semifinal arrancó cargada de emoción. Cuatro equipos llegaron decididos a darlo todo, y los primeros en subir al escenario fueron Juandy y Legacy, quienes marcaron la noche con una interpretación intensa y emotiva.

Para la jueza Gabriela Zegarra, la imitación fue uno de los puntos más altos de la presentación.

“Te salió espectacular. En la interpretación del personaje se nota que estudiaste todo: expresiones, canto. Y los chicos me sorprendieron, no imaginé que todos alcanzaran la misma energía. Me gustó muchísimo”, destacó.

Por su parte, Rodrigo Massa señaló que el equipo entendió perfectamente la consigna y ofreció un show sólido y entretenido.

“Lo lograste, Juandy. Nos diste esa fuerza. Tu actuación fue muy buena y el lip sync estuvo mucho mejor. Arriba del escenario pasaban muchas cosas y eso lo hizo muy entretenido”, afirmó.

La juez Elka Meyer también elogió el desempeño del equipo y el uso del espacio escénico.

“Un gran trabajo. El personaje y la manera en que utilizaron el escenario fueron súper adecuados. Felicidades”, sostuvo.

Finalmente, Tito Larenti resaltó la perseverancia y el profesionalismo del grupo.

“Esta noche hay que destacar todo lo que han construido. Tu lip sync fue perfecto, me encantó verte. El equipo estuvo muy bien, cuidando cada detalle para que brilles. Son verdaderos profesionales”, comentó.

Visiblemente emocionado, Juandy agradeció al público y destacó el esfuerzo y compromiso de toda la Academia Legacy en esta decisiva noche de competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

