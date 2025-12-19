Noche decisiva en La Gran Batalla: solo cuatro siguen en carrera

La competencia entra en su fase decisiva y el escenario será testigo de una noche intensa.
18/12/2025 20:29
Llega una de las noches más esperadas del programa, donde los participantes deberán dejarlo todo en el escenario para asegurar su pase a la gran final.
Tres de los equipos lograron clasificar el pasado lunes, gracias a presentaciones sólidas que convencieron tanto al jurado como al público.
El cuarto semifinalista se sumó este miércoles, tras una intensa gala de versus en la que el respaldo del público, a través del voto, fue clave para definir al último clasificado.
Esta noche en el escenario:
Juandy y la Academia Legacy
Génesis y la Academia Factory
Erika Valencia y la Academia The Real Company
Diego Paredes y la Academia Vibra Dance
La competencia entra en su recta final y solo los mejores avanzarán. Esta gala definirá a los equipos que lucharán por el premio mayor en la gran final de La Gran Batalla.
