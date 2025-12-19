TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Noche decisiva en La Gran Batalla: solo cuatro siguen en carrera

La competencia entra en su fase decisiva y el escenario será testigo de una noche intensa.

Silvia Sanchez

18/12/2025 20:29

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Llega una de las noches más esperadas del programa, donde los participantes deberán dejarlo todo en el escenario para asegurar su pase a la gran final.

Tres de los equipos lograron clasificar el pasado lunes, gracias a presentaciones sólidas que convencieron tanto al jurado como al público.

El cuarto semifinalista se sumó este miércoles, tras una intensa gala de versus en la que el respaldo del público, a través del voto, fue clave para definir al último clasificado.

Esta noche en el escenario:

  1. Juandy y la Academia Legacy

  2. Génesis y la Academia Factory

  3. Erika Valencia y la Academia The Real Company

  4. Diego Paredes y la Academia Vibra Dance

La competencia entra en su recta final y solo los mejores avanzarán. Esta gala definirá a los equipos que lucharán por el premio mayor en la gran final de La Gran Batalla.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

