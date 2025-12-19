Noche decisiva en La Gran Batalla: solo cuatro siguen en carrera

Llega una de las noches más esperadas del programa, donde los participantes deberán dejarlo todo en el escenario para asegurar su pase a la gran final.

Tres de los equipos lograron clasificar el pasado lunes, gracias a presentaciones sólidas que convencieron tanto al jurado como al público.

El cuarto semifinalista se sumó este miércoles, tras una intensa gala de versus en la que el respaldo del público, a través del voto, fue clave para definir al último clasificado.

Esta noche en el escenario:

Juandy y la Academia Legacy Génesis y la Academia Factory Erika Valencia y la Academia The Real Company Diego Paredes y la Academia Vibra Dance

La competencia entra en su recta final y solo los mejores avanzarán. Esta gala definirá a los equipos que lucharán por el premio mayor en la gran final de La Gran Batalla.

Foto Red Uno

