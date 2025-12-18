Así reaccionaron autoridades y líderes políticos a las nuevas medidas económicas del Gobierno

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, expresó su respaldo a las medidas económicas anunciadas la noche del miércoles por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, señalando que se trata de decisiones complejas pero necesarias para encaminar la recuperación económica del país.

A través de sus redes sociales, la autoridad cruceña afirmó que las disposiciones asumidas por el Gobierno buscan revertir el deterioro económico heredado de anteriores gestiones. “Son medidas difíciles, pero necesarias si queremos salvar a Bolivia del camino desastroso que nos dejó el MAS”, sostuvo, señalando que los ajustes eran inevitables para iniciar un proceso de estabilización económica.

En la misma línea, el excandidato presidencial Jaime Dunn consideró que el ajuste en el precio de los combustibles era una decisión ineludible y valoró que el Gobierno haya dado un primer paso para enfrentar problemas estructurales postergados durante años.

Sin embargo, Dunn advirtió que el incremento salarial dispuesto en un contexto de recesión podría afectar los intentos de estabilización si no está acompañado de un recorte profundo y efectivo del gasto público. “El salario nominal puede incrementarse por decreto, pero el salario real termina deteriorándose cuando se financia con inflación y cuando el sector privado pierde la capacidad de sostener puestos de trabajo”, afirmó.

Por su parte, el empresario y líder político Samuel Doria Medina comparó la situación económica del país con una enfermedad grave, señalando que las medidas adoptadas son necesarias para superar la crisis.

“Dejaron una economía con cáncer y ahora no queda otra que pasar por esta quimioterapia para poder salir de la crisis. Sé que hay miedo en muchas personas, pero sin medidas la crisis sería cada vez peor. Tras el ajuste, la vida económica volverá a latir con fuerza”, expresó.

Desde el ámbito municipal, el alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que los alcaldes de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto solicitaron de manera conjunta una audiencia con el presidente Rodrigo Paz, mediante el envío de una carta oficial, con el objetivo de conocer los fundamentos técnicos de las recientes medidas económicas y las acciones paliativas previstas para proteger a las economías municipales y a la población.

“Estamos solicitando una audiencia y estamos mandando una carta al presidente para que nos haga conocer los fundamentos técnicos y las acciones paliativas para las economías municipales y el pueblo boliviano. El pueblo boliviano puede cargar el peso de estas medidas tan duras, necesarias, pero que recaen en el 70% de la población”, manifestó Arias.

Las declaraciones reflejan un respaldo condicionado a las medidas económicas, acompañado de llamados a la transparencia, al diálogo y a la implementación de mecanismos de protección social para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables.

