Surtidores operan con normalidad y sin filas tras levantamiento de la subvención

Los surtidores trabajan con normalidad y, por el momento, se sigue cobrando el precio antiguo mientras se actualiza el sistema de facturación para reflejar los nuevos montos, tras el levantamiento de la subvención a los combustibles anunciado por el Ejecutivo.

Recordemos que la noche anterior, al momento del anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre el incremento en los carburantes, los conductores se volcaron masivamente a los surtidores, generando gran movimiento en las estaciones.

Los nuevos precios de los carburantes, que ya se aplican en algunos surtidores, establecen la gasolina especial en Bs 6,96 por litro y el diésel en Bs 9,80, entre otros ajustes que forman parte del nuevo esquema anunciado por el Gobierno.

La situación refleja una reacción más tranquila de los ciudadanos después del impulso inicial registrado al momento del anuncio.

