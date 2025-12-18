“No me gustó nada”: Rodrigo y Fire Steps recibe duras críticas y queda contra las cuerdas

El duelo de la noche en La Gran Batalla continuó con la presentación de Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps, quienes salieron al escenario con una coreografía inspirada en Ricky Martin y su clásico “María”, con la ilusión intacta de clasificar a la semifinal.

La puesta en escena mostró energía y entusiasmo, pero no fue suficiente para convencer al jurado, que realizó varias observaciones técnicas y artísticas.

Para la juez Gabriela Zegarra, el equipo disfrutó la presentación y destacó su energía, aunque advirtió que el personaje no logró consolidarse en la coreografía. “Los vi más seguros, pero no sentí a Ricky Martin en escena”, señaló.

Rodrigo Massa fue puntual en su crítica y observó que el protagonista mantuvo la mirada hacia el suelo en varias oportunidades. Le recomendó trabajar más la conexión visual con las cámaras y el público.

En la misma línea, Elka Meyer valoró la fusión presentada y resaltó la sensualidad de las bailarinas y la actitud de los chicos, aunque también remarcó el exceso de miradas hacia el piso, pidiendo mayor cuidado en esos detalles.

El comentario más duro llegó de la mano de Tito Larenti, quien fue contundente:

“No me gustó nada. El personaje no apareció en ningún momento”, afirmó, dejando en claro su decepción con la presentación.

Larenti también hizo un llamado de atención al equipo: “Entiendo que ensayan mucho, pero también deben descansar para poder conectarse”.

Tras las críticas, Rodrigo Giménez reconoció los errores y fue autocrítico: aseguró que no hay excusas y que, en esta instancia de la competencia, las presentaciones deben ser casi perfectas.

El duelo sigue abierto y Fire Steps ahora deberá darlo todo en su siguiente presentación si quiere seguir con vida en la competencia.

