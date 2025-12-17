No fue un ‘wao’, pero resistió: Rodrigo Giménez defendió su lugar en La Gran Batalla

Llegó el turno de Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps, quienes apostaron por una propuesta navideña más actual y divertida al ritmo de “Feliz Navidad” de Tito El Bambino, El Patrón, en el escenario de La Gran Batalla.

La presentación llenó de color y movimiento el escenario y logró conectar con el público; sin embargo, el jurado coincidió en que los nervios del protagonista impidieron que la propuesta terminara de contagiar el espíritu navideño.

Para Gabriela Zegarra, si bien la energía fue positiva, la presentación no alcanzó el impacto esperado.

“Siento que la energía estaba buena, no estuvo mal. No fue un ‘wao’ de Navidad, pero estuvo bien”, señaló.

Por su parte, Tito Larenti instó a Rodrigo a dejar atrás experiencias pasadas y a soltarse más en escena.

“Cambien de página. Hoy estabas muy tenso. Esos nervios hay que evitarlos. Vi una coreografía de los chicos y otra de Rodrigo. No es solo la temática, también es el personaje. Me gustó la energía del equipo”, afirmó.

El juez Rodrigo Massa destacó la creatividad y los desplazamientos en el escenario, pero recordó la importancia de la actuación.

“Seguimos evaluando la actuación del personaje. No confundan energía con esencia. La presentación fue creativa, me encanta que se muevan. Felicidades, equipo”, indicó.

Finalmente, Elka Meyer valoró la técnica y el uso del cuerpo, destacando que la intensidad fue acorde a la temática.

“La energía y la corporalidad estuvieron sobreexageradas, y eso está bien porque se habla de Navidad. Se movieron mucho. Fue una buena presentación, pese a algunas dificultades”, comentó.

Al despedirse, Rodrigo Giménez destacó el trabajo de su equipo y habló con sinceridad sobre su recorrido en la competencia.

“No fuimos de los mejores ni recibimos flores, pero aquí estamos. No pensé llegar hasta esta instancia, pero mi equipo siempre se esfuerza. Nos rajamos, no descansamos”, expresó.

