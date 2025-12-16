TEMAS DE HOY:
Internacional

Los rodearon y los persiguieron: asalto armado quedó grabado por cámaras de seguridad

Cámaras de seguridad registraron el asalto perpetrado por un grupo de delincuentes armados que se movilizaban en motocicletas. Ocurrió de madrugada en Guayaquil y generó alarma entre los vecinos.

Silvia Sanchez

16/12/2025 11:10

Imagen captura RR.SS.
Ecuador

Cámaras de seguridad captaron el violento momento en el que un grupo de delincuentes armados, a bordo de motocicletas, asaltó a dos jóvenes que caminaban por las calles Malecón y Colón, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo 14 de diciembre.

Las imágenes muestran cómo los jóvenes son interceptados de manera repentina por varios motociclistas, quienes casi los impactan con los vehículos antes de rodearlos. Bajo amenazas, les quitan sus pertenencias y abandonan el lugar en cuestión de segundos.

En el video también se observa que uno de los jóvenes intenta huir, pero es rápidamente perseguido por uno de los asaltantes, quien logra alcanzarlo metros más adelante, completando el robo.

La violencia y rapidez del atraco generaron preocupación entre los vecinos del sector, quienes exigieron mayor presencia policial, patrullajes constantes y sanciones más severas contra los delincuentes, ante el incremento de hechos similares en la zona.

El caso ya circula ampliamente en redes sociales y reaviva el debate sobre la inseguridad ciudadana, especialmente durante la noche y madrugada.

 

