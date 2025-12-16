Los rodearon y los persiguieron: asalto armado quedó grabado por cámaras de seguridad

Cámaras de seguridad captaron el violento momento en el que un grupo de delincuentes armados, a bordo de motocicletas, asaltó a dos jóvenes que caminaban por las calles Malecón y Colón, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo 14 de diciembre.

Las imágenes muestran cómo los jóvenes son interceptados de manera repentina por varios motociclistas, quienes casi los impactan con los vehículos antes de rodearlos. Bajo amenazas, les quitan sus pertenencias y abandonan el lugar en cuestión de segundos.

En el video también se observa que uno de los jóvenes intenta huir, pero es rápidamente perseguido por uno de los asaltantes, quien logra alcanzarlo metros más adelante, completando el robo.

La violencia y rapidez del atraco generaron preocupación entre los vecinos del sector, quienes exigieron mayor presencia policial, patrullajes constantes y sanciones más severas contra los delincuentes, ante el incremento de hechos similares en la zona.

El caso ya circula ampliamente en redes sociales y reaviva el debate sobre la inseguridad ciudadana, especialmente durante la noche y madrugada.

