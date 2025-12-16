Los vecinos de Manuel Alberti, en Pilar, Argentina, continúan conmocionados por el grave accidente que dejó a una niña de dos años internada en estado delicado, luego de ser atropellada por un patrullero de la Policía. La menor fue operada de urgencia por un hundimiento de cráneo y permanece estable, aunque su cuadro sigue siendo crítico.

El hecho ocurrió en la calle Salta al 1500, minutos después de un almuerzo familiar. Según relataron sus familiares, la pequeña “B. R.” salió a la calle junto a su hermanita mientras su mamá dormía, para buscar a su gatito, que se había escapado.

“Las nenas tienen un gato chiquito y salieron a buscarlo”, contó la abuela, quien fue testigo directo del dramático episodio. En ese momento, el patrullero embistió a la menor y, según denunciaron vecinos, la conductora dio marcha atrás y volvió a pasarle por encima, alertada recién por los gritos.

“Un vecino vio que la policía venía con el celular en la mano”, afirmó la abuela. En el vehículo también viajaba otro efectivo policial, en el asiento del acompañante.

El desesperante momento y el traslado

Tras el impacto, uno de los policías cargó a la nena en brazos, mientras su madre, en estado de shock, repetía entre gritos: “Mi hija, mi hija”. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Federico Falcón de Del Viso.

Según detallaron sus tíos, Gustavo y Matías Ruiz, la niña fue intervenida quirúrgicamente de inmediato.

“Un huesito le estaba tocando el cerebro como consecuencia del choque. Tiene raspones en la cabeza y la cara porque la arrastró por el asfalto”, explicaron con profunda angustia.

La pequeña también perdió cabello durante el arrastre y deberá someterse a nuevos estudios, entre ellos resonancias, para evaluar posibles secuelas neurológicas.

Pedido de justicia e indignación

La familia denunció el hecho en redes sociales y exigió justicia. Rocío, tía de la nena, expresó:

“Mi sobrina quedó inconsciente, bañada en sangre y está grave, en terapia intensiva. Esto no es solo por ella, es por todos los ciudadanos que pueden ser víctimas de la impunidad”.

En otro mensaje, pidió una cadena de oración y destacó la fortaleza de la menor:

“Es una pequeña guerrera. Confiamos en que Dios la va a sanar y la hará fuerte de nuevo”.

