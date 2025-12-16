“Mi deseo para Navidad es una familia”: Joven grabó un video para ser adoptado y su pedido conmovió a miles; ya tiene 300 solicitudes

Nata tiene 14 años y vive en un hogar en el centro de Rosario. En un video de apenas un minuto y cuarenta segundos, miró a cámara con timidez, pero también con una valentía que conmovió a miles. Su pedido fue claro, sincero y profundamente humano:

“Mi deseo para esta Navidad es tener una familia”, dijo, mate en mano.

El adolescente protagonizó un emotivo clip difundido por el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) de Santa Fe, que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una ola de mensajes de apoyo, empatía y esperanza.

En el video, Nata también habló de sí mismo, de sus gustos y de sus esfuerzos diarios.

“Me gusta mucho el deporte, hago natación dos veces por semana. Me divierte, me relaja. Estoy en segundo año, me cuesta bastante, pero estoy tratando de ir todos los días a la escuela, de esforzarme, porque eso me va a ayudar el día de mañana, a ser alguien mejor y cambiar la historia de mi familia”, expresó.

La repercusión fue inmediata. Según confirmó su abogada, más de 300 personas manifestaron su interés en adoptarlo, lo que superó ampliamente todas las expectativas.

Paola Scicchiatini, abogada del adolescente, explicó que la viralización del video impulsó una convocatoria masiva.

“No pensábamos que iba a ser así. El video tuvo muchísimo alcance y ya hay casi 300 inscriptos. Por eso, la convocatoria se cerrará en breve”, señaló.

En declaraciones a LT8, la letrada destacó la valentía del joven:

“Nata decidió grabar el video por voluntad propia, con autorización judicial y respetando su derecho a ser escuchado. Participó activamente en todo el proceso. Es muy emocionante ver a un chico de 14 años luchando por sus derechos”.

Scicchiatini aclaró que ahora será el RUAGA el encargado de realizar una primera selección entre los aspirantes.

“El chico no puede ir con cualquier familia. Lo más importante es que Nata esté bien. No podemos volver a vulnerarlo por apurarnos. El proceso será rápido, pero responsable”, remarcó.

La abogada también aprovechó para visibilizar una realidad poco conocida: muchos adolescentes esperan ser adoptados, pero la mayoría de los postulantes busca niños pequeños.

“Queremos romper ese prejuicio. Un chico de 14 años tiene toda una vida por delante. No es un tabú adoptar a un adolescente, sigue siendo un niño que necesita acompañamiento y amor”, sostuvo.

Actualmente, existen 81 convocatorias públicas en la provincia de Santa Fe para chicos y chicas en situaciones similares.

Mientras tanto, el deseo de Nata sigue resonando en miles de hogares: una familia, un abrazo y una nueva oportunidad.

