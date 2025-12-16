“Pagué el viaje, pero no me nació ir”: Estudiante se salvó de morir en el accidente que cobró la vida de sus 16 compañeros

La tragedia enluta hoy a una comunidad en Colombia. Dieciséis estudiantes perdieron la vida y veinte más resultaron heridos en un accidente ocurrido durante un viaje escolar, que ha dejado un profundo dolor entre familiares, amigos y docentes.

Sin embargo hay una persona que logró escapar del desastre, se trata de Juan José Quiceno, estudiante de grado once, quien decidió no asistir al viaje que terminó en tragedia.

“Gracias a Dios no fui. No sé por qué, simplemente no me nació”, relató Juan José con la voz quebrada por la emoción.

El joven recuerda con tristeza a sus compañeros, muchos de ellos amigos con quienes compartió experiencias y sueños. “A muchos los conocía, vivimos cosas muy lindas juntos. Que Dios los tenga en su santa gloria”, expresa entre lágrimas.

La incertidumbre y el duelo atraviesan sus palabras, especialmente al recordar que hace apenas quince días habían celebrado su graduación y hablaban con entusiasmo sobre sus proyectos de vida. Entre ellos, Miguel Máfe soñaba con estudiar fisioterapia para ayudar a otros, mientras que Laura, otra compañera, anhelaba convertirse en odontóloga.

Juan José confiesa que aún busca respuestas sobre lo ocurrido. “Quiero entender qué pasó y cómo se desencadenó esta tragedia”, asegura.

Las autoridades locales en Colombia continúan con la investigación del accidente, mientras la comunidad educativa y los familiares de las víctimas buscan sobrellevar el dolor y rendir homenaje a los jóvenes cuya vida fue interrumpida de manera tan trágica.

