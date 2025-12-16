“Mira dónde vienes con ella”: embarazada descubre infidelidad y se desata una pelea en plena avenida |VIDEO

Una escena de furia y traición sacudió una concurrida avenida en el norte de Guayaquil, Ecuador, cuando una mujer embarazada, identificada como Jahaira Núñez, sorprendió a su esposo con la amante. El enfrentamiento físico entre ambas mujeres paralizó momentáneamente el tránsito vehicular, mientras el hombre intentaba, sin éxito, separarlas.

Según la información difundida en redes sociales y por testigos, el incidente se desató luego de que el esposo le dijera a Núñez que saldría para ir al médico. Sin embargo, ella lo siguió y lo encontró saliendo con otra mujer, lo que desató una confrontación que escaló rápidamente a los golpes.

Los videos que circulan en redes sociales muestran a ambas mujeres jalándose el cabello, gritando y dándose puñetazos, mientras el hombre es incapaz de controlar la situación, informa El Heraldo de México.

A su esposo, la afectada le gritó: "Mira dónde vienes con esta ... hasta dónde me mientes, sin vergüenza, ¡te desprecio!".

Jahaira Núñez, quien se encuentra en estado de gestación, fue identificada por medios locales como una trabajadora gubernamental, presuntamente comisaria del cantón Ventanas.

El dramático suceso generó un gran alboroto entre los transeúntes, que se acercaron a observar y, en algunos casos, a intervenir. En un video posterior, se observa a Núñez sentada y llorando, mientras la gente intenta auxiliarla. Testigos afirmaron que, en medio de la confusión, el esposo optó por retirarse con la amante, dejando a su esposa a la deriva.

El incidente ha provocado una ola de comentarios en redes sociales, con la mayoría de los usuarios condenando la infidelidad del hombre y lamentando la humillación de la esposa.

