El mar se volvió rojo: fenómeno natural asombra a turistas en la isla iraní de Ormuz

Un fenómeno natural transformó las aguas de la isla de Ormuz, al sur de Irán, en un espectáculo visual que dejó perplejos a turistas y usuarios de redes sociales. La escena ocurrió tras recientes lluvias que provocaron que la costa se tiñera de un intenso color rojo carmesí, generando imágenes que muchos describieron como “irreales”.

Según informó RT en Español, el efecto se debe al suelo característico de la isla, rico en minerales como el óxido de hierro. Al mezclarse con el agua del mar, estos sedimentos generan un cambio de color visible desde la costa.

El evento fue ampliamente compartido en plataformas como Instagram y TikTok, donde miles de personas publicaron fotos y videos del fenómeno. Algunos visitantes incluso compararon la vista con un “paisaje de otro planeta”.

Sin embargo, expertos locales advirtieron sobre posibles riesgos para quienes se acerquen demasiado al agua. La combinación de lluvias recientes y terreno resbaladizo podría representar un peligro, especialmente en zonas sin infraestructura turística.

La isla de Ormuz, ubicada en el golfo Pérsico, es conocida por su geología única y sus colores intensos. Este nuevo fenómeno ha vuelto a posicionarla como un destino atractivo para viajeros que buscan experiencias inusuales.

