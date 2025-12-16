Escándalo en Brasil: Juez federal es filmado robando botellas de champagne | VIDEO

Un escándalo sin precedentes sacude al Poder Judicial de Brasil. El juez federal Eduardo Appio, quien ganó notoriedad por asumir procesos remanentes de la operación anticorrupción Lava Jato en Curitiba, fue filmado hurtando botellas de champagne francés de un supermercado en la ciudad de Blumenau.

Las imágenes, que se han viralizado rápidamente, registran a Appio, vestido de manera casual, circulando por los pasillos del establecimiento, tomando botellas de champagne de la marca Moët & Chandon y ocultándolas en una bolsa antes de intentar salir sin pagar. Cada botella estaba valuada en aproximadamente $70 USD, informan los medios Jornal GGN y Migalhas.

La secuencia del hurto y las múltiples ocasiones

El último incidente documentado, ocurrido el 18 de octubre, muestra al magistrado siendo interceptado por dos guardias de seguridad al dirigirse al estacionamiento. Los empleados lo llevaron a una sala donde le pidieron mostrar el contenido de su bolsa, revelando el producto no pagado.

Sin embargo, la investigación policial reveló que no se trataba de un hecho aislado:

Primer hurto (20 de septiembre): Las cámaras registraron al juez tomando una botella y saliendo del local sin pasar por la caja.

Segundo hurto (4 de octubre): Appio fue captado tomando otra botella de la misma marca. En esa ocasión, solo pasó un oso de peluche por la caja, ocultando la botella en una de las bolsas que llevaba.

Tercer hurto (18 de octubre): Es interceptado tras intentar robar una botella.

La identificación de Appio fue confirmada gracias a la matrícula del vehículo utilizado en uno de los hurtos, un Jeep Compass registrado a su nombre.

Cruce de acusaciones y repercusiones judiciales

Tras la difusión del caso, el juez Eduardo Appio emitió un comunicado donde calificó la denuncia de "fake news" y alegó ser víctima de persecución por su trabajo en la 13ª Vara Federal de Curitiba. Appio afirmó que la divulgación del video es una "agresión digital orquestada" por el exjuez y ahora senador Sergio Moro, a quien acusó de difamación e intimidación.

Appio indicó que está actuando como testigo en investigaciones contra Moro por supuestos desvíos de fondos y sugirió que el incidente del champagne es una distracción para restar credibilidad a sus acusaciones.

Por su parte, el senador Sergio Moro respondió de forma contundente: “No tengo la culpa de que haya decidido robar champagne en el supermercado tres veces”, y negó todas las acusaciones de persecución.

El caso fue remitido al Tribunal Regional Federal (TRF) de la 4ª Región, ya que es el único organismo competente para investigar a jueces de primera instancia. El TRF-4 determinó en octubre el apartamiento por tiempo indeterminado de Appio de sus funciones y abrió un proceso administrativo disciplinario para evaluar la conducta, señalando que la gravedad de los hechos "podría comprometer la idoneidad del Poder Judiciario".

