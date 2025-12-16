Aprueban en Diputados crédito del BID por $us 30 millones para parque lineal La Paz–El Alto

En su 22ª sesión plenaria, la Cámara de Diputados aprobó en sus estaciones en grande y en detalle el Proyecto de Ley Nº 069/2025-2026, que autoriza la validación del Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado al “Programa de Integración Urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto”, por un monto de hasta 30 millones de dólares.

Tras su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Senadores para su correspondiente revisión y tratamiento conforme al procedimiento legislativo.

De acuerdo con la información presentada durante la sesión, el crédito cuenta con condiciones financieras favorables para el Estado boliviano. El préstamo contempla un plazo de amortización de 22 años, un periodo de gracia de 10 años, un periodo de desembolso de 5 años y una amortización mediante cuotas semestrales, conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El financiamiento está estructurado en cuatro componentes principales. El Componente 1, destinado a la construcción del Parque Lineal La Paz–El Alto, cuenta con una asignación de 21,8 millones de dólares. El Componente 2, orientado a la conservación de la biodiversidad, protección del medio ambiente y sostenibilidad urbana, tiene un presupuesto de 6 millones de dólares.

Asimismo, el Componente 3, enfocado en el fortalecimiento de capacidades de gestión con enfoque de género y diversidad, dispone de 506 mil dólares. Finalmente, se asignan 1,694 millones de dólares para administración, supervisión, evaluaciones y auditoría del programa.

El proyecto busca promover la integración urbana entre las ciudades de La Paz y El Alto, fortalecer la sostenibilidad ambiental y mejorar la gestión institucional, contribuyendo al desarrollo urbano integral de ambas regiones.

