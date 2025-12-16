Viceministro de Transparencia observa presuntas irregularidades en compra de avión presidencial

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Marcelo Yamil García, se refirió a las cuestionadas adquisiciones realizadas en el anterior gobierno, entre ellas la compra del avión presidencial en 2010, un caso que generó amplia repercusión mediática y denuncias por presuntas irregularidades.

García señaló que en ese entonces existía una denuncia que establecía que la aeronave habría sido adquirida por un monto superior a los 38 millones de dólares, cuando su costo real rondaría los 28 millones. Explicó que una contratación de esas características debía haberse sometido a una licitación pública internacional; sin embargo, el proceso se habría realizado mediante un Decreto Supremo que autorizó la compra directa.

“La normativa es clara. Una adquisición de esta magnitud debía cumplir con un proceso de licitación internacional, pero lo que ocurrió fue una compra directa mediante decreto”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa.

Asimismo, el viceministro cuestionó el rol de la Contraloría General del Estado, indicando que no se habrían realizado auditorías a las adquisiciones que ejecutaba el Estado en ese periodo, lo que impidió un control oportuno y transparente del uso de recursos públicos.

En ese marco, García informó que no se descarta ampliar las investigaciones a otros procesos de compra, como la adquisición de satélites, barcazas, radares y otros proyectos de alto costo que habrían comprometido recursos del Estado.

Mira la programación en Red Uno Play