Salud activa plan de control ante la sospecha de la variante K de la gripe H3N2 en Santa Cruz

La ministra de Salud informó desde la capital cruceña que se realizan estudios para confirmar o descartar la variante K.

Charles M. Flores

16/12/2025 15:32

En estudio un caso sospechoso de gripe H3N2 variante K en Santa Cruz. FOTO: Getty Images.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que se encuentran en marcha todos los estudios necesarios para confirmar o descartar la presencia de la variante K de la gripe AH3N2, luego de haberse registrado un caso sospechoso de influenza H3N2 en el departamento de Santa Cruz.

La autoridad explicó que la confirmación oficial de esta nueva variante requiere un proceso especializado de aislamiento del virus.

“Tenemos que hacer la confirmación a través del aislamiento, y una vez que tengamos los resultados, vamos a brindar la información correspondiente”, señaló Flores durante su visita a la capital cruceña.

Indicó además que el Ministerio de Salud activó un plan de atención preventiva desde hace una semana, tras la detección de los primeros casos de esta variante en Europa y Estados Unidos.

“La H3N2 ya existía anteriormente, influenza, pero ahora estamos frente a un subtipo K, por lo que hemos puesto en marcha el plan de control”, afirmó.

La ministra recalcó que, pese a encontrarse en el mes de diciembre, las medidas de prevención siguen siendo fundamentales. Entre ellas destacó el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, cubrirse al toser con el pliegue del codo, mantener el distanciamiento físico y utilizar barbijo en caso de presentar síntomas respiratorios. Asimismo, recomendó acudir de inmediato a un centro de salud ante signos como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares.

La gripe AH3N2 es una cepa de influenza conocida por provocar cuadros severos, especialmente en niños y adultos mayores, con riesgo de complicaciones como neumonía, hospitalización e incluso fallecimiento. Entre sus síntomas más comunes se encuentran la fiebre alta, escalofríos, tos persistente, congestión nasal, dolor muscular, fatiga intensa y cefalea.

Desde el Ministerio de Salud aclararon que, si bien una paciente fallecida fue confirmada con gripe H3N2, hasta el momento no se ha establecido que corresponda a la variante K, por lo que las investigaciones continúan bajo estricta vigilancia epidemiológica.

