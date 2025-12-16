Bolivia enfrentará meses de lluvias por la combinación de El Niño y La Niña, advierte meteoróloga

Bolivia atraviesa un escenario climático complejo marcado por la interacción del fenómeno de La Niña, el aporte de aire cálido y húmedo proveniente de la Amazonía y la influencia de frentes fríos desplazados hacia el este. Este patrón, según expertos, explica las lluvias continuas que se registran actualmente y las que se prevén para las próximas semanas.

La meteoróloga Cristina Chirinos explicó, en contacto con El Mañanero, que actualmente el país se encuentra bajo un evento de La Niña de intensidad débil, de acuerdo con el monitoreo de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos. Este fenómeno, caracterizado por el enfriamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico, podría extenderse hasta febrero e incluso durante el verano de 2026 en el hemisferio sur.

“La intención no es alertar, sino informar. No todos los fenómenos de El Niño o de La Niña se comportan de la misma manera”, aclaró Chirinos, al señalar que este evento tiene impactos a escala global.

No obstante, la especialista remarcó que La Niña no actúa sola. A ella se suma el ingreso constante de aire cálido y húmedo desde la Amazonía brasileña, asociado al denominado Alta de Bolivia, un patrón atmosférico que favorece la formación de sistemas nubosos de gran desarrollo vertical. Estos sistemas, conocidos técnicamente como sistemas convectivos de mesoescala, generan tormentas eléctricas, lluvias de intensidad moderada a fuerte y ráfagas de viento.

“Es por eso que en esta época tenemos lluvias continuas, tormentas eléctricas y vientos. Estas nubes se disipan liberando gran cantidad de precipitación y provocando descensos moderados de temperatura, aunque no tan bruscos como cuando ingresa un frente frío”, explicó la meteoróloga.

Desde el punto de vista climatológico, la temporada de lluvias en Bolivia se extiende entre noviembre y marzo. Sin embargo, Chirinos advirtió que en los últimos meses ya se han superado los valores normales de precipitación. Octubre y noviembre registraron lluvias por encima de lo esperado y se prevé que diciembre y enero, los meses más lluviosos del año, mantengan esta tendencia.

“Hoy tenemos lluvias. Mañana, miércoles, jueves, viernes y probablemente el fin de semana hay probabilidad de precipitaciones. Pero la semana que viene nuevamente vuelven las lluvias, probablemente con intensidad moderada a fuerte”, detalló.

Este panorama coincide con las declaraciones del presidente del Estado, Rodrigo Paz, quien alertó que Bolivia y el mundo enfrentarán entre cuatro y seis meses complejos debido a la combinación de los fenómenos de El Niño y La Niña. Ante esta situación, el Gobierno activó un gabinete de crisis sostenido para coordinar acciones de prevención y respuesta frente a posibles emergencias por lluvias, que posteriormente podrían dar paso a periodos de sequía.

