Bombero relata el dramático rescate de una madre y su bebé atrapados por las lluvias en Santa Cruz

Las intensas lluvias registradas en Santa Cruz durante la jornada del domingo provocaron anegamientos en distintos puntos de la ciudad y dejaron a varias familias en situación de riesgo. Entre ellas, una madre y su bebé quedaron atrapados por el agua dentro de un condominio, hasta que fueron rescatados por bomberos voluntarios de la Unidad de Bomberos de Rescate (UBR).

El bombero Álvaro Castillo, miembro del equipo de rescate, relató los momentos de tensión que vivieron durante la operación.

“A solicitud de un condominio nos aproximamos porque el agua estaba saturando la parte interna. Durante la evaluación, verificamos las condiciones de seguridad de los residentes y una madre con su niño lactante pidió ser evacuada de manera segura hasta un punto más alto”, explicó Castillo.

El operativo se realizó en condiciones adversas, con el agua alcanzando hasta 60 centímetros sobre el nivel normal del terreno.

“Existía el riesgo de que el nivel siga subiendo, lo que podía dejarlos completamente aislados. Por eso se tomó la decisión de evacuar de inmediato. También rescatamos a su mascota y algunos objetos personales para evitar pérdidas mayores”, agregó el bombero.

La rápida acción de los voluntarios permitió poner a salvo a la mujer y su hijo antes de que la situación empeorara. Sin embargo, el episodio sirve como advertencia ante la continuidad de las precipitaciones en la región.

Castillo aprovechó para emitir recomendaciones a la población:

“Hay que estar muy atentos a las lluvias. Si pierden la referencia del suelo o el camino está cubierto por agua, no continúen. Si una crecida los sorprende, busquen un lugar alto o una acera segura. Lo más importante es cuidar nuestra propia seguridad”, enfatizó.

