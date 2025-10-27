En la gala de La Gran Batalla, Cisco Moreno y la academia ‘Urban Vibes’ encendieron el escenario al ritmo de “1,2,3”, del grupo argentino El Símbolo. Su presentación, tan aplaudida como en su primera aparición, volvió a conquistar al público y a los jueces.

Desde el inicio, la puesta en escena transmitió alegría y seguridad. La jueza Gabriela Zegarra fue una de las más entusiastas con la actuación y no dudó en lanzar un elogio que hizo sonreír a todo el equipo.

“La verdad que estaba de acuerdo en que te eligieran, y esta noche lo mejoraron. ¡Yo pagaría por ir a ver una presentación de ustedes! Lo disfrutaron, te sentí confiado, me encantó, es su mejor presentación”, afirmó Zegarra.

Por su parte, Tito Larenti destacó la energía del grupo, aunque le dio una recomendación técnica a Cisco.

“Hay que diferenciar la voz principal para que no te quedes sin aire. En general me gustó la alegría, estuvo bien”, comentó el juez.

Rodrigo Massa también valoró la actitud y la vibra positiva del equipo:

“Estuvo bien, me gustó la energía, felicidades, fue una gran presentación”, dijo.

Finalmente, Elka Meyer cerró las devoluciones resaltando la evolución del grupo:

“Muy buen trabajo, ya no hubo los errores de la anterior vez. Me gustó mucho”, puntualizó.

Agradecidos por los comentarios y el apoyo del público, Cisco Moreno y Urban Vibes celebraron su desempeño y prometieron seguir subiendo el nivel en sus próximas galas.

Mira la programación en Red Uno Play