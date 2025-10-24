¡Adorable! Juandy y ‘Legacy’ se robaron el show interpretando el “Gangnam Style”

Para cerrar con broche de oro la semana de competencia, Juandy y la academia de baile ‘Legacy’ fueron los encargados de poner el toque final a la noche con una divertida y energética interpretación del éxito mundial “Gangnam Style”, del artista surcoreano Psy.

Desde el primer instante, la presentación contagió alegría y ritmo, logrando que tanto el público como los jueces se levantaran para disfrutar y aplaudir la coreografía.

La primera en pronunciarse fue Gabriela Zegarra, quien no ocultó su emoción y calificó la puesta en escena como “adorable”.

“Me sorprendieron desde el inicio, fue adorable. Hicieron un trabajo muy bien elaborado, lo hiciste sin miedo. El lip sync me encantó, lo disfruté mucho”, expresó la juez.

Por su parte, Tito Larenti también se mostró encantado con la energía del equipo.

“Fueron maravillosos, me encantó el show. Puede haber pequeños detalles, pero con tanta energía ni se notan”, destacó.

Rodrigo Massa elogió el talento del grupo, aunque recomendó añadir más expresión en los personajes para potenciar aún más la interpretación.

Finalmente, Elka Meyer cerró las devoluciones con elogios por la coordinación y dedicación del equipo.

“Buen trabajo, equipo. Estuvo muy completo, con una energía versátil. Se nota que le ponen dedicación a su trabajo. Hubo poca descoordinación, pero estuvo muy bien”, afirmó.

Visiblemente feliz, Juandy agradeció las palabras del jurado y aseguró que cada recomendación les ayuda a seguir creciendo y mejorando.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

