¡Última oportunidad para brillar! Tres equipos lo darán todo en ‘La Gran Batalla’ esta noche

Llega la última noche de competencia de la semana en La Gran Batalla, el programa que combina talento, ritmo y emoción en el escenario más grande de la televisión boliviana. Esta noche, tres equipos buscarán impresionar al público y a sus compañeros para lograr el pase a la gala especial de entrega de beneficios.

Los participantes se prepararon con todo y prometen coreografías espectaculares que pondrán a vibrar al público desde las 20:45, por la señal abierta de Red Uno y a través del streaming de YouTube, junto a Alejandro, Leila y Diego.

Esta noche en La Gran Batalla:

Cisco y la Academia Urban Vibes Diego Paredes y la Academia Vibra Dance Juandy y la Academia Legacy

Cada noche, los competidores votan por el equipo con la mejor presentación de la gala anterior. El grupo ganador obtiene un beneficio especial, que puede marcar la diferencia en la competencia.

La producción promete una velada llena de talento, energía y emoción, en la que los participantes dejarán todo en el escenario para cerrar la semana con broche de oro.

Foto Red Uno

