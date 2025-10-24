“No tenemos información concreta”: Interpol intercambia datos con países vecinos para ubicar a Marset

La ubicación de Sebastián Marset continúa siendo un misterio. Mientras existen voces que aseguran que se encuentra en Santa Cruz, las autoridades nacionales e internacionales no han afirmado ni descartado tales aseveraciones. El coronel Juan Carlos Bazoalto, director nacional de Interpol Bolivia, señala que se enviaron emails para intercambiar información con los diferentes países de la región, a fin de obtener datos sobre el paradero del narcotraficante; sin embargo, aún no han podido obtener una información clara.

“No tenemos una información concreta; no tengo un email de confirmación, no tengo un email de información de una autoridad competente, que en este caso es Interpol de Paraguay. Hemos intercambiado información, estamos viendo que exista una información oficial”, informó el coronel Bazoalto.

El director nacional de Interpol indicó que se espera la respuesta de todos los emails que enviaron a sus pares de las nueve direcciones departamentales de Interpol, junto a la Unidad de Control Migratorio que controla todo lo que son fronteras, aeropuertos, terminales y otros, para que estén atentos a la posible presencia de Marset, tomando en cuenta la información vertida por el ministro de Gobierno de Paraguay.

Según Bazoalto, Sebastian Marset cuenta con tres notificaciones rojas y todas se manejan en línea en los 196 países de forma paralela.

La noche de este jueves 23 de octubre, circuló un video en las redes sociales donde se puede ver a Sebastian Marset, junto a un grupo de encapuchados fuertemente armados, enviando un mensaje a ‘El Colla’, a quien le advertían que callara y que no informe sobre su ubicación.

Al respecto, Bazoalto aseguró que se realizarían las pericias correspondientes para determinar la veracidad del video.

