Paraguay: Detienen a 11 policías acusados de elaborar documentos a extranjeros que no estaban en el país

La Policía de Paraguay informó este jueves que once de sus funcionarios fueron detenidos por estar presuntamente involucrados en la elaboración de cédulas de identidad para extranjeros, varios de los cuales nunca ingresaron al país.

El jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía, comisario Luis López, dijo a la Radio Ñandutí que las investigaciones datan de enero de 2024, cuando se produjo, dijo, "la fabricación de diez documentos de identidad" para ciudadanos extranjeros, siete de los cuales no estaban en Paraguay.

Los extranjeros, según las informaciones del caso, eran de nacionalidades de Taiwán, Pakistán, Rusia y de naciones de Europa del este. En tres de los casos, la documentación no estaba completa, agregó.

López explicó que los agentes tuvieron supuestamente "una participación activa en la recepción, en la trazabilidad correspondiente a través de sus usuarios y contraseñas, desde el inicio hasta la confección de los documentos destinados a personas extranjeras".

Además, señaló que el Ministerio Público investigará si los agentes policiales "tuvieron acceso a ganancias indebidas" con esas tramitaciones para extranjeros.

De igual forma, indicó que la semana pasada también fue detenido un extranjero que recibió esos documentos y cuya nacionalidad prefirió no revelar, pero sobre el cual, aseguró, existe la sospecha de pertenecer a una organización criminal.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play