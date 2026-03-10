Campaña en el trópico de Cochabamba se torna tensa: denuncian ataques y daños a vehículos

Candidatos de las alianzas Patria y Libre denunciaron agresiones, amenazas y amedrentamientos durante actividades de campaña en el trópico de Cochabamba, especialmente en los municipios de Chimoré y Shinahota.

El candidato de Alianza Patria, Mario Orellana, afirmó que su equipo fue atacado cuando se desplazaba por la zona y que los hechos incluyeron agresiones físicas, hostigamiento y daños a los vehículos.

“Han cortado las llantas y rompieron los vidrios de los vehículos, sin considerar que había mujeres y personas con discapacidad dentro”, señaló.

Denuncias de Alianza Libre

Los candidatos también denunciaron amenazas contra postulantes que intentan realizar campaña en varios municipios del trópico.

Según indicaron, algunos aspirantes serían perseguidos y hostigados por simpatizantes afines al expresidente Evo Morales.

Las denuncias también fueron respaldadas por candidatos de Alianza Libre.

El postulante a la Alcaldía de Shinahota, Zenón Salinas, aseguró que recibe amenazas constantes, incluso con advertencias de quemar su vivienda.

“Hasta el camino lo han trancado y hay gente que nos sigue”, afirmó, al explicar que su campaña se limita a la zona urbana.

Reacciones y posiciones

En medio de la polémica, en redes sociales circuló un video del expresidente Evo Morales, en el que critica a exdirigentes cocaleros que ahora son candidatos por otras organizaciones políticas.

Morales pidió que se los convoque a reflexionar por su decisión de participar en esas candidaturas.

Por su parte, el dirigente cocalero del trópico, Efraín Seña, rechazó las denuncias y aseguró que cualquier candidato puede realizar campaña en la región, calificando las acusaciones como un “show político”.

Postura del TED

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Daniel Quinteros, informó que hasta el mediodía de este martes no se recibieron denuncias formales sobre estos hechos.

La autoridad señaló que, en caso de presentarse denuncias, el órgano electoral actuará conforme a la normativa vigente y aplicará las sanciones correspondientes si se comprueban irregularidades.

