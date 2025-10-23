Hija pide ayuda para su padre tras compleja cirugía cardíaca

La familia de José Hurtado (55), quien fue sometido a una compleja cirugía de bypass cardíaco, hizo un dramático llamado a la solidaridad para afrontar una deuda que supera los Bs. 40.000 y los costos de una recuperación prolongada.

María Fernanda Hurtado, hija mayor de José, relató la difícil situación que atraviesan los cuatro hermanos, luego de que su padre sufriera preinfartos y tuviera que ser intervenido por segunda vez en el hospital. La joven explicó que tuvo que endeudarse para cubrir insumos, medicamentos urgentes y enfrentar complicaciones como una infección hospitalaria y neumonía.

"Se hicieron casi 40 mil bolivianos, de lo que hemos pagado. La gente no espera cuando se trata de deudas", declaró la hija, quien además debe turnarse para quedarse en el hospital y atender personalmente a su padre debido a la imposibilidad de pagar una enfermera. Lamentó además la burocracia del seguro médico, que retrasa el reembolso por hasta un año, complicando aún más la situación financiera familiar.

El emotivo testimonio de la familia encontró una respuesta inmediata en la población. Durante la entrevista, la solidaridad se hizo sentir: las donaciones a través de la cuenta y el código QR de la familia recaudaron más de 20.000 bolivianos.

Al conocer la noticia, María Fernanda Hurtado se mostró profundamente conmovida: "Nos ayuda demasiado a poder seguir apoyando en el tratamiento de mi papá, alivianarle la pena de tener que ver a sus hijos en esta situación." La familia espera que este apoyo les permita costear la larga recuperación de tres meses, el transporte y la medicación necesaria para aliviar el dolor de su padre.

