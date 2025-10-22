¡Conmovedor! Su madre falleció, anotó su primer gol con el PSG, se arrodilló y se lo dedicó a ella

La Jornada 3 de la UEFA Champions disputada el martes pasado, dejó una de las exhibiciones más contundentes del torneo y el nombre del ecuatorioano Willian Pacho grabado con letras doradas en la hazaña. El defensor tricolor no solo formó parte de la goleada del Paris Saint-Germain (PSG) por 7-2 sobre el Bayer Leverkusen, sino que además tuvo el honor de romper el cero con su estreno goleador a nivel de clubes.

Tras el festival ofensivo en Alemania, el zaguero atendió a 'TNT Sports' y se mostró visiblemente conmovido por el logro personal en la máxima competición europea.

"Ha pasado un poco de todo en el partido. Igual me siento muy feliz de marcar mi primer gol con este club", sentenció Pacho, destacando que el éxito fue colectivo: "el equipo jugó increíble".

El ecuatoriano analizó la complejidad del encuentro, señalando que el equipo supo capitalizar las circunstancias a su favor:

"Al principio nos costó un poco y con la expulsión supimos adaptarnos a lo que teníamos y aprovechamos mucho los espacios". El central admitió que el PSG ajustó su estrategia para explotar las debilidades del rival: "Cuando ellos salieron, nosotros logramos aprovechar las contras y al final hicimos un gran partido, estoy muy agradecido", recalcó el futbolista.

Pacho confesó que su gol fue producto de un trabajo constante.

"Estoy feliz por mi primer gol, ya días y semanas lo venía trabajando aquí y en la selección", reveló, atribuyendo parte de su motivación a un mensaje directo de su entrenador: "El entrenador (Luis Enrique) me decía que tuviera un poco más de hambre, me quedé con ese mensaje y gracias a Dios se me dio".

Con la abultada victoria, el gol de Willian Pacho sirvió para lanzar al PSG a la cima de la tabla en la fase de Liga de la Champions, confirmando al club parisino como uno de los serios aspirantes al título.

