Nacionales

¿En cuánto se cotiza el dólar paralelo este miércoles 22 de octubre en Bolivia?

¡Atención! Nuevas variaciones se registran en el dólar paralelo en esta jornada, según muestran plataformas digitales.

Jhovana Cahuasa

22/10/2025 6:32

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Escuchar esta nota

Según datos emitidos este miércoles 22 de octubre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 12.76 (BOB), y un precio de compra de 12.82 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada del martes sufrió leves variaciones, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta 12.75 (BOB) y hoy registra 12.76 (BOB).

En tanto el precio a la compra se registró la pasada jornada en 12.82 (BOB) y en esta jornada registra la misma cifra de 12.82 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este miércoles una variación, ya que a la compra se registra en 12.82 (BOB), y 12.77 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

