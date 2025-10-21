¿En cuánto se cotiza el dólar paralelo este martes 21 de octubre en Bolivia?

Según datos emitidos este martes 21 de octubre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 12.75 (BOB), y un precio de compra de 12.82 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada del lunes sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta 13,01 (BOB) y hoy registra a 12.75 (BOB).

En tanto el precio a la compra se registró la pasada jornada en 13.09 (BOB) y en esta jornada registra en 12.82 (BOB), evidenciando la continua fluctuación del tipo de cambio paralelo.

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este martes una variación, ya que a la compra se registra en 12.82 (BOB), y 12.77 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

