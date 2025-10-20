¿En cuánto se cotiza el dólar paralelo este lunes 20 de octubre en Bolivia?

Según datos emitidos este lunes 20 de octubre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 13.01 (BOB), y un precio de compra de 13.09 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de domingo sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta 13,98 (BOB) y un precio de compra de 15,14 (BOB) después de conocerse los resultados del Sirepre y el balotaje electoral.

Sin embargo, al promediar las 21:51 horas de ayer, domingo, se registraron 13,14 (BOB) a la venta y 13,23 (BOB) a la compra, evidenciando la continua fluctuación del tipo de cambio paralelo durante toda la jornada electoral.

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este lunes una variación, ya que a la compra se registra en 13.08 (BOB), y 13.03 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización dólar Blue

