¿A cuánto cerró el dólar paralelo este domingo 19 de octubre, en las últimas horas de la jornada electoral?

Según datos emitidos la tarde de este domingo 19 de octubre de 2025 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar estadounidense registró una subida en el mercado paralelo, alcanzando un precio de venta de 13,98 (BOB) y un precio de compra de 15,14 (BOB).

Durante la mañana, la divisa había registrado un precio de venta de 12,90 (BOB) y compra de 13,03 (BOB), mostrando la volatilidad que caracteriza al mercado paralelo.

Tras conocerse los resultados de los comicios electorales a las 20:28 horas, el dólar se ajustó a 13,60 (BOB) a la venta y 13,97 (BOB) a la compra. Cinco minutos después, a las 20:33 horas, el precio se disparó nuevamente, llegando a 13,98 (BOB) a la venta y 15,14 (BOB) a la compra.

Al promediar las 21:51 horas, se registraron 13,14 (BOB) a la venta y 13,23 (BOB) a la compra, evidenciando la continua fluctuación del tipo de cambio paralelo durante toda la jornada electoral.

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este domingo por la tarde una variación, ya que a la compra se registra en 13.50 (BOB), y 13.27 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

