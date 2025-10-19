Este domingo, en medio del conteo de votos realizado en la Unidad Educativa San Antonio Fe y Alegría de La Paz, se generó la controversia por la anulación de varios votos. Los delegados pretendían que las papeletas con más de un símbolo marcado sean consideradas válidas.

Sin embargo, los jurados aplicaron la normativa y procedieron a anular dichas papeletas observadas, lo que derivó en reclamos y molestia por parte de los delegados.

Los jurados encargados de supervisar la votación señalaron que, durante su capacitación, se les indicó que solo un símbolo por candidato sería válido en las papeletas. Por su parte, una de las capacitadoras que se hizo presente en el lugar reiteró que las papeletas con doble marcado u otras marcas debían ser anuladas.

Asimismo, indicaron que los delegados de los partidos políticos también fueron capacitados y se les comunicó que este tipo de marcas en las papeletas anularían el voto.

El video del incidente fue compartido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó y generó diversas reacciones por el malestar de los presentes.

