Presidente del TSE pide a los candidatos respetar los resultados y al ganador cumplir sus promesas electorales

El histórico balotaje electoral se realiza este domingo 19 de octubre, jornada en la que el soberano decidirá quién será el próximo presidente de Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inauguró oficialmente la jornada con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y delegados del exterior.

Durante su intervención, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, hizo un llamado a los candidatos a respetar los resultados electorales y a actuar con responsabilidad y compromiso con el país.

“A los señores candidatos, pedirles una vez más que respeten el resultado, sea cual fuere; que piensen solo en Bolivia, en el país que queremos las bolivianas y los bolivianos. Que los ganadores cumplan sus ofertas y los otros coadyuven con esa tarea”, expresó.

Hassenteufel afirmó que Bolivia necesita un cambio profundo y un compromiso real con la unidad nacional.

“Creo que ha llegado el tiempo de que Bolivia sea un país diferente; que el ganador de estos comicios tome en cuenta lo que quieren los bolivianos. Y creo no equivocarme si digo que los bolivianos queremos un país donde el odio sea desterrado, la intolerancia confinada, la injusticia la única perseguida y la violencia extirpada de raíz. Queremos un país con justicia, esperanza y libertad; un país con gobiernos responsables que solucionen oportunamente los problemas, con obreros dignamente retribuidos y con niños que puedan acceder a la salud y la educación sin limitaciones”, manifestó.

El presidente del TSE enfatizó la importancia de erradicar toda forma de discriminación y construir un Estado solidario e inclusivo.

“Necesitamos un país con mejores condiciones de vida, donde nadie discrimine a nadie, donde todos puedan buscar y desarrollar sus actividades sin interferencias. Un país con orgullo, solidario y respetado; sin mendigos ni analfabetos, sin explotados ni explotadores. Un país libre, justo y soberano”, subrayó.

Finalmente, Hassenteufel destacó el trabajo realizado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para garantizar el desarrollo del proceso electoral.

