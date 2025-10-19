“Acérquense a las mesas electorales y aportemos a la transparencia del proceso”, pide el TSE

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, manifestó este domingo, día del balotaje electoral, que todo está dispuesto para el inicio de una jornada histórica, en la que Bolivia vivirá un balotaje electoral.

Ávila señaló que la jornada comenzará con un acto de inauguración a las 07:00 horas y que, a las 08:00, se procederá con la apertura de las 34.000 mesas de sufragio en todo el país, conforme establece la normativa vigente.

Respecto al voto en el exterior, informó que los compatriotas ya iniciaron con la votación y dijo que a partir de las 16:00 horas, se procederá al cierre de las mesas. En ese contexto, convocó a la ciudadanía a acudir a sus recintos electorales, emitir su voto y acompañar el proceso de conteo.

“Acérquense a las mesas electorales, vean cómo se realiza el escrutinio y el conteo; pueden sacar fotografías a las actas para que ustedes mismos tengan los resultados. Aportemos a la transparencia del proceso electoral”, manifestó Ávila.

Finalmente, indicó que a partir de las 20:00 horas se darán a conocer los resultados preliminares del Sirepre (Sistema de Resultados Preliminares).

