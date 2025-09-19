¿Cuándo se publicará la lista de jurados electorales para la segunda vuelta?

Si te preguntas si serás jurado electoral para la segunda vuelta de las elecciones, presta atención: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicará la lista oficial este domingo 21 de septiembre. El sorteo de los 211.000 jurados, que se realizará mañana, definirá quiénes custodiarán las mesas de sufragio el próximo 19 de octubre.

El proceso de selección incluirá a 204.000 jurados para el voto en Bolivia y 7.000 para el exterior. La vocal del TSE, Yajaira San Martín, confirmó, según publica ABI, que se aplicará un criterio de paridad, asegurando que el 50% de los seleccionados sean mujeres y el otro 50% sean varones.

¿Dónde y cómo verificar la lista?

Podrás verificar si fuiste elegido de tres maneras:

Revisando la lista que se publicará en un periódico de circulación nacional.

Consultando el portal web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Utilizando la aplicación móvil "Yo Participo".

Una vez publicada la lista, la notificación a los jurados se realizará desde el 20 de septiembre hasta el mismo día de la votación.

Excusas y sanciones

Si no puedes cumplir con esta obligación, tendrás la oportunidad de presentar una excusa. El plazo para hacerlo es del 22 al 28 de septiembre. Las razones justificadas incluyen estar en estado de gestación, ser personal policial, militar, médico o periodista, entre otros.

La normativa es clara: si no te presentas sin una excusa válida, podrías enfrentar una sanción de 1.375 bolivianos y ser inhabilitado del Padrón Electoral Biométrico para futuros procesos electorales.

