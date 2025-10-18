TED Santa Cruz entrega maletas electorales y alista Centro de Cómputo para jornada del domingo 19

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que este sábado 18 de octubre se completará la distribución del 100% de las maletas electorales en todo el departamento, de cara a la segunda vuelta judicial prevista para este domingo.

La presidenta del TED, María Cristina Claros, indicó que el Centro de Cómputo, ubicado en predios de la Fexpocruz, ya está habilitado y operará a partir de las 18:00 del domingo, cuando comiencen a llegar las actas de escrutinio.

Distribución por zonas

Este viernes se inició el reparto en cuatro circunscripciones urbanas de la ciudad de Santa Cruz.

En la mañana: circunscripciones 44 y 45

Por la tarde: circunscripciones 46 y 47

“Hemos llegado con las maletas electorales a 180 recintos. Los notarios fueron acompañados por policías para custodiar el traslado del material”, explicó Claros.

El cronograma prevé que este sábado se concluya con el reparto en las circunscripciones 48 y 49 por la mañana, y 50 y 51 por la tarde.

Además, el jueves 16 de octubre se completó la distribución en el área rural, donde se despacharon 4.234 maletas. Algunas ya fueron entregadas a recintos y otras se encuentran en tránsito.

Centro de Cómputo listo para el domingo

Desde el TED se confirmó que el sistema oficial de cómputo ya fue sometido a un simulacro completo y se encuentra operativo. El conteo departamental comenzará una vez que lleguen las maletas electorales y los sobres de seguridad A, que contienen las actas de escrutinio.

Mira la programación en Red Uno Play